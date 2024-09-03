Сили ППО вночі збили 27 з 35 дронів, запущених по Україні. Шість БпЛА були втрачені локаційно.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще два безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

РФ також атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та керованою авіаційною ракетою Х-59/69, їх збити не вдалося.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.