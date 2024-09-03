Росіяни вбили двох людей у Запоріжжі, серед них — 8-річний хлопчик. Ще один загиблий у Дніпрі

Увечері 2 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя, результатом атаки стали загиблі й поранені серед цивільних.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріл стався минулого дня близько 23:00. Загинули восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка, а 43-річний чоловік та 12-річна дівчинка отримали поранення. Остання зараз у реанімації.

Пізніше Федоров уточнив, що чоловік та 12-річна дівчинка постраждали під час атаки по готелю. Дитина має переломи кінцівок та опіки до 45% тіла. Чоловік у стані середньої важкості — у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням стегна.

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Також ввечері 2 вересня росіяни атакували і Дніпро. Голова ОВА Сергій Лисак писав, що є інформація про 51-річного загиблого та шістьох постраждалих.

В обласному центрі горіли автівки. Загалом їх знищено три, ще 12 понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.