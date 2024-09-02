МЗС: Україна працюватиме з партнерами, щоб невиконання Монголією ордеру на арешт Путіна мало наслідки

Невиконання урядом Монголії обовʼязкового до виконання ордеру Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт лідера Росії Володимира Путіна є важким ударом для міжнародної системи кримінального правосуддя.
Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий.
«Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами, щоб це мало наслідки для Улан-Батору», — наголосив він.
- 30 серпня стало відомо, що Путін їде до Монголії, яка є членом Міжнародного кримінального суду. Цей суд ще в березні 2023 року видав ордер на арешт російського лідера через незаконну депортацію українських дітей.
- Bloomberg наводив думку близького до Кремля політичного консультанта Сергія Маркова, який зазначав, що перед усіма закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь. І країна, до якої їде Путін, «дає 100% гарантії, що ані Путіна, ані когось із членів делегації не затримають».
- 2 вересня Путін прибув до Монголії, його не затримували. Завтра, 3 вересня, він має провести переговори з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.