Суд обрав запобіжний захід блогеру Олександру Слобоженку

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою столичному блогеру, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків. Зараз він в розшуку.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

В Офісі генпрокурора не назвали імʼя блогера, однак деталі справи свідчать, що йдеться про Олександра Слобоженка.

Спільнику Слобоженка, який теж фігурує як підозрюваний у справі, змінили запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внести заставу в понад 45 мільйонів гривень. Його взяли під варту в залі суду.

Блогера Олександра Слобоженка підозрюють в ухиленні від сплати податків на 213 мільйонів гривень. За версією слідства, у період січень 2020-го — серпень 2023-го він набув необґрунтовані доходи майже на мільярд гривень. Податки з них Слобоженко не сплатив.

Прокуратура стверджує, що аби приховати фактичні суми доходів, Слобоженко переказував кошти у криптовалюту. Надалі кошти переводили в готівку й отримували в пунктах обміну валют у різних містах.

Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство триває.