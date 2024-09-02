У Південній Кореї почали розслідування проти Telegram через сексуальні діпфейки

Поліція Сеулу розпочала розслідування проти соцмережі Telegram через імовірну співучасть у поширенні діпфейків сексуального характеру.
Про це повідомляє Yonhap.
З 26 до 29 серпня правоохоронці зафіксували 88 випадків поширення порнографічних діпфейків у Telegram і встановили 24 підозрюваних.
Поліцейські визнають певні труднощі у розслідуваннях проти підозрюваних, оскільки Telegram не розкриває жодної інформації про своїх користувачів.
Поліція також розслідує вісім телеграм-ботів, які створюють порнографічні діпфейки, а також перевіряє групові чати й канали, в яких займаються їхнім поширенням.
Поліція планує співпрацювати із французькими слідчими органами під час проведення розслідування.
- 24 серпня засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту. Його звинувачують у 12 злочинах, зокрема у співучасті в торгівлі наркотиками, розповсюдженні дитячої порнографії та в шахрайстві. Це тому, що він відмовився жорстко модерувати контент у Telegram і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних у цих злочинах.