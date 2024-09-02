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У Південній Кореї почали розслідування проти Telegram через сексуальні діпфейки

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Поліція Сеулу розпочала розслідування проти соцмережі Telegram через імовірну співучасть у поширенні діпфейків сексуального характеру.

Про це повідомляє Yonhap.

З 26 до 29 серпня правоохоронці зафіксували 88 випадків поширення порнографічних діпфейків у Telegram і встановили 24 підозрюваних.

Поліцейські визнають певні труднощі у розслідуваннях проти підозрюваних, оскільки Telegram не розкриває жодної інформації про своїх користувачів.

Поліція також розслідує вісім телеграм-ботів, які створюють порнографічні діпфейки, а також перевіряє групові чати й канали, в яких займаються їхнім поширенням.

Поліція планує співпрацювати із французькими слідчими органами під час проведення розслідування.

  • 24 серпня засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту. Його звинувачують у 12 злочинах, зокрема у співучасті в торгівлі наркотиками, розповсюдженні дитячої порнографії та в шахрайстві. Це тому, що він відмовився жорстко модерувати контент у Telegram і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних у цих злочинах.