У Південній Кореї почали розслідування проти Telegram через сексуальні діпфейки

Поліція Сеулу розпочала розслідування проти соцмережі Telegram через імовірну співучасть у поширенні діпфейків сексуального характеру.

Про це повідомляє Yonhap.

З 26 до 29 серпня правоохоронці зафіксували 88 випадків поширення порнографічних діпфейків у Telegram і встановили 24 підозрюваних.

Поліцейські визнають певні труднощі у розслідуваннях проти підозрюваних, оскільки Telegram не розкриває жодної інформації про своїх користувачів.

Поліція також розслідує вісім телеграм-ботів, які створюють порнографічні діпфейки, а також перевіряє групові чати й канали, в яких займаються їхнім поширенням.

Поліція планує співпрацювати із французькими слідчими органами під час проведення розслідування.