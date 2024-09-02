Уночі українська ППО збила 22 ракети і 20 ударних дронів

У ніч на 2 вересня російські війська атакували Київщину, Сумщину та Харківщину. Армія РФ запустила балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні дрони Shahed з південного напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Загалом російські війська випустили по Україні щонайменше 35 ракет і 23 ударних дрони:
- 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області РФ;
- ракета невстановленого типу із Бєлгороської області РФ;
- 23 ударні дрони Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська РФ.
Українська протиповітряна оборона збила:
- 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних дронів Shahed-131/136.
До відбиття атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Крім того, завдяки активній протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні дрони до своїх цілей не долетіли.
Повітряні цілі збивали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.