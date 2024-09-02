Армія РФ завдала ракетного удару по Києву. Що відомо

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Місто атакували крилатими й балістичними ракетами.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація, Державна служба з надзвичайних ситуацій і міський голова Києва Віталій Кличко.

Крилаті ракети, ймовірно Х-101, ймовірно випустили близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет росіяни випустили по Києву й передмістю балістичні ракети KN-24/«Іскандер-М», а також іще один ударний дрон.

Українська протиповітряна оборона знищила над столицею понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних і ударний дрон.

Через ракетний удар сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському й Шевченківському районах міста.

У Святошинському районі через падіння уламків ракети загорілося чотири автівки, пожежу загасили. За іншою адресою горить двоповерховий склад. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 700 м².

Крім того, загасили пожежу на площі 20 м² біля входу на станцію метро «Святошин». Пошкоджені вікна будівлі станції метро і МАФи поблизу, однак станція працює.

У Голосіївському районі уламки ракети влучили в корпус котельні одного з закладів освіти. Пожежу на площі 6 м² загасили.

У Шевченківському районі ліквідували загоряння на площі 400 м². Там розбирають завали.

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За інформацією мера міста Віталія Кличка, станом на 06:25 двоє дорослих звернулися по медичну допомогу. Одного з них госпіталізували.