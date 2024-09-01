Росію масово атакували дрони. Під ударом дві електростанції та московський НПЗ

Уночі та вранці 1 вересня понад десять регіонів Росії, включно з Москвою, атакували безпілотники.

Про це пише місцева влада та телеграм-канали.

Москву та область атакували щонайменше девʼятьма дронами, два з них збили над самою столицею. Мер Сергій Собянін писав, що один з дронів пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ, там зайнялася пожежа.

Пропагандисти з посиланням на рятувальників пишуть, що пожежі на НПЗ присвоїли максимальний номер складності.

У Підмосков’ї дрони цілили по Каширській тепловій електростанції, місцеві пабліки публікують відео ймовірного прильоту.

У Тверській області місцева влада заявила про атаку трьома безпілотниками по Конаківській тепловій електростанції.

Всього Міноборони Росії написало про начебто збиття 158 дронів над Курською, Брянською, Воронезькою, Бєлгородською, Рязанською, Московською, Калузькою, Липецькою, Тульською, Тамбовською, Смоленською, Орловською, Тверською та Івановською областями.