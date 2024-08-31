Україна передала США список цілей у Росії, по яких хоче вдарити ракетами ATACMS

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що передав високопосадовцям США список цілей на території Росії, які Київ хоче вразити за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.

Про це Умєров заявив в інтервʼю CNN.

«Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, тому я сподіваюся, що нас почули», — зазначив Умєров.

За словами міністра, у списку, зокрема, є аеродроми, які російська армія використовує для завдання ударів по українських містах. Умєров зазначив, що ці цілі перебувають у межах досяжності далекобійних ракет. Він додав, що Україна наполягає на знятті обмежень на використання ракет ATACMS, щоб захистити своє населення та інфраструктуру.

«Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо, щоб їхня авіація наближалася до наших кордонів, аби бомбити міста», — сказав Умєров.

26 серпня Politico писало, що Умєров і глава Офісу президента України Андрій Єрмак відвідають Вашингтон і передадуть американській стороні список потенційних цілей для ударів у Росії. Фактично в інтервʼю CNN Умєров це підтвердив.

США вже кілька місяців вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів