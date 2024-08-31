У Швейцарії запропонували переглянути нейтралітет через війну в Україні

Експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії, створена Міністерством оборони, запропонувала уряду країни переглянути нейтралітет на користь військового співробітництва з НАТО та Європейським Союзом.

Про це пише Politico.

«Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів — як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити її позицію зростає», — йдеться в доповіді.

Над доповіддю працювали дипломати, високопосадовці та військові, а ще Вольфганг Ішингер, який багато років очолював міжнародну Мюнхенську конференцію з безпеки. Рекомендації ляжуть в основу стратегії безпеки Швейцарії на 2025 рік.

Автори доповіді радять зняти заборону на реекспорт зброї. Зараз Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Через це експорт зброї торік скоротився на 27% і становив менше ніж €746 мільйонів. Це також вплинуло на відносини Швейцарії з іншими країнами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть.

Експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають поглибити звʼязки з Альянсом і ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань. Також у доповіді закликають збільшити військові витрати до 1% ВВП до 2030 року. Зараз же Швейцарія витрачає на оборону 0,76% ВВП.

Звіт, ймовірно, зіткнеться з опором у швейцарському парламенті, особливо з боку пацифістських лівих партій та націоналістичних ультраправих. Президента Швейцарії Віолу Амгерд вже давно критикують за дедалі тісніші звʼязки країни з НАТО.