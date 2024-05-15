Bloomberg: Швейцарія хоче пом’якшити правила експорту зброї, але збереже заборону для України

Уряд Швейцарії хоче обійти жорсткий нейтралітет країни, щоб дозволити більше експорту зброї. Водночас країна не готова скасувати заборону на поставки озброєння в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Швейцарія забороняє продаж зброї країнам, які перебувають у стані війни, якщо вони не воюють під мандатом ООН. Через це швейцарські виробники зброї значно втратили дохід на тлі глобального «оборонного буму». Так, продажі за кордоном впали на 27% до €709 мільйонів у 2023 році.

Тепер Кабінет Міністрів запропонував скасовувати експортні обмеження у «виняткових обставинах» протягом обмеженого часу, якщо це відповідає «інтересам зовнішньої політики чи національної безпеки». Законодавці вимагали більшої гнучкості для підтримки швейцарської збройової промисловості, яка відіграє ключову роль у традиції нейтралітету та самооборони країни.

Близько трьох чвертей швейцарського експорту зброї йде до Європи. Найбільшим покупцем є Німеччина — там купили зброї на майже €173 мільйонів у 2023 році.

Уряд Швейцарії уже заявив, що не використовуватиме цей виняток, щоб дозволити поставки зброї Україні. Ще Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю швейцарського виробництва.