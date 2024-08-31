Росіяни вбили пʼятьох людей у Часовому Яру на Донеччині

У Часовому Яру в Донецькій області щонайменше пʼять людей загинули через російський обстріл.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вранці 31 серпня російські окупанти вдарили по місту, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Усі загиблі — чоловіки віком від 24 до 38 років.

«Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!» — закликав Філашкін.

Лише за минулу добу армія РФ 19 разів обстріляла населені пункти Донеччини. З наближених до лінії фронту міст і сіл евакуйовали ще 3 468 людей, зокрема 365 дітей.

У Кураховому через російські удари загинула одна людина, шестеро поранені, там пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівл, крамниця. У Гірнику теж є один загиблий. У Гострому, Мирнограді, Добропіллі, Покровську зруйновані й пошкоджені цивільні обʼєкти.

У Лиманській громаді зруйновані пʼять будинків, по одному в Зарічному і Торському. Є пошкодження й у Рай-Олександрівці, Торецьку, Дружбі та Часовоярській громаді.

Куди звертатись для евакуації на Донеччині

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова гаряча лінія обласного колцентру — 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).