МОН: Старшокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціально створених осередках

Вивчення предмета «Захист України» з 1 вересня буде проводитись у спеціально створених по всій країні осередках, яких очікується до 1200.

Про це повідомила пресслужба МОН.

Ці осередки об’єднають учнів із кількох закладів освіти, що забезпечить високий рівень підготовки та ефективне засвоєння знань.

На сайті МОН опублікували алгоритм створення осередку. Такий осередок можуть створити у територіальній громаді з кількістю понад 80 учнів 10—11 класів.

Якщо у громаді налічується менше ніж 80 учнів, то осередок можна створити, об’єднавши учнів кількох громад.

На кожні додаткові 1000 учнів 10—11 класів потрібно створити один осередок. Тобто від 80 учнів до 1999 учнів — це один осередок, а на 2000 учнів — це вже два осередки. Фінансуватимуться вони з міжбюджетних трансфертів.

Територіальна громада повинна проаналізувати мережу закладів освіти та визначити, де може бути створено «осередок».

Якщо у громаді не створено осередку, то «Захист України» викладатиметься за програмою «Захист України. Рівень стандарту».

Тим часом у МОН зазначили, що працюють над наказом щодо поділу класів на групи. Такий підхід, наголошують у міністерстві, гарантуватиме ефективніше засвоєння матеріалу та дасть змогу учням і ученицям набувати потрібних практичних навичок.