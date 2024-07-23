Вчитимуть OSINT та зброю: МОН розробило проєкт програми «Захист України» для старшокласників

Міністерство освіти та науки розробило проєкт модельної навчальної програми «Захист України» для 10–11 класів шкіл. Після результатів експертизи та наказу до затвердження від МОН програма отримає гриф «Рекомендовано».

Про це пише пресслужба МОН.

Оновлений проєкт програми «Захист України» передбачає єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі, і містить такі теми, як інноваційні технології, інформаційна безпека та домедична допомога.

Протягом 10 класу школярі вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, принципи управління та планування, озброєння та військову техніку. У них формуватимуть практичні навички з орієнтування на місцевості, основ інженерної фортифікації, стрілецької підготовки.

В 11 класі учні вивчатимуть розвиток військових технологій, особливості інформаційної безпеки, домедичну допомогу, методи захисту цивільного населення в кризових умовах, можливості й способи оборони України.

Кожен модуль спрямований на засвоєння й відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.

Оновлена програма також передбачає, щоб осередки підготовки школярів буди оснащені компʼютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. І для навчання там виділятимуть цілий день раз на місяць, щоб діти могли відпрацювати практичні навички.

Наразі понад 100 тренерів пройшли навчання — вони передадуть знання вчителям з регіонів, щоб ті могли ефективно викладати за новою програмою.

Із текстом проєкту програми можна ознайомитися тут.