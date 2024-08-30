Росіяни вдарили по Харкову: десятки поранених, загинула дитина

Російські окупанти посеред дня, 30 серпня, вдарили по кількох районах Харкова керованими авіабомбами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 28 поранених. На місцях працюють медики.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Армія РФ поцілила по 12-поверховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Він частково зруйнований, там пожежа. За попередніми даними, у будинку щонайменше троє загиблих.

Також окупанти вдарили по Немишлянському району міста. На дитячому майданчику загинула дівчинка 14 років.

Telegram / Олег Синєгубов

«Російський удар по Харкову — просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів», — відреагував президент Володимир Зеленський і закликав партнерів до «сильних рішень», зокрема щодо ППО.