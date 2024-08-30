Мільйонні збитки на ремонті метро в Києві. Генпідряднику повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору приватної будівельної компанії, яка у 2022—2023 роках уклала договір з «Київським метрополітеном» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Компанія-підрядчик зареєстрована в Одесі. На укладений з метрополітеном договір наклали гриф «для службового користування» — це виключило вимоги застосування до нього публічної процедури відбору генпідрядника, як того вимагає законодавство.

Одним з елементів капітального ремонту, який зробили непублічним, була заміна кабелю на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. За даними слідства, компанія, розуміючи, що інформація про умови договору не стане публічною, внесла в акти виконаних робіт значно завищені ціни на кабелі. Це призвело до збитків на понад 60 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше журналісти проєкту Bihus.Info опублікували розслідування, в якому стверджували, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» під керівництвом колишнього директора Віктора Брагінського віддало підряд на капітальний ремонт червоної гілки столичного метро на 1,5 мільярда гривень компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського.

Контракт, укладений 23 грудня 2022 між «Київським метрополітеном» і компанією «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, загрифували «для службового користування». Загальна вартість угоди згідно зі звітністю самого метрополітену — 1,58 мільярда гривень, з яких підряднику вже сплатили приблизно мільярд.

За даними джерел Bihus.Info, у 2023 році «Теплоенергоавтоматика» купувала кабелі у компанії «Тамерлайн». Компанія не є виробником, відтак сама закуповувала кабелі в інших постачальників, але за значно нижчою ціною. У результаті на партії в 7 кілометрів кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити майже 15,7 мільйона гривень.