Уночі ППО збила 12 із 18 дронів Shahed

У ніч на 30 серпня українська ППО збила 12 із 18 дронів Shahed у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Чотири дрони були локаційно втрачені (упали). Також російські війська завдавали удару балістичною ракетою «Іскандер-М».

До збиття залучались авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Від російського обстрілу постраждали підприємство на Дніпропетровщині та промисловий обʼєкт на Полтавщині. Минулося без постраждалих.

Також ворог завдав авіаудару по Сумах — там постраждало підприємство, відомо про девʼятьох постраждалих.