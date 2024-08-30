Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по території Росії

Позиція Італії залишається незмінною — країна не дозволяє Україні бити своєю зброєю по території Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Corriere della serra.

За словами Таяні, Італія передала Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, незабаром мають передати систему ППО SAMP/T, яка «не може використовуватись на території Росії».

«Кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. Ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією. Тому для Італії позиція залишається такою ж — використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни вирішують, як вони вважають за потрібне»», — заявив Таяні.