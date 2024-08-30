Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по території Росії

Позиція Італії залишається незмінною — країна не дозволяє Україні бити своєю зброєю по території Росії.
Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Corriere della serra.
За словами Таяні, Італія передала Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, незабаром мають передати систему ППО SAMP/T, яка «не може використовуватись на території Росії».
«Кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. Ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією. Тому для Італії позиція залишається такою ж — використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни вирішують, як вони вважають за потрібне»», — заявив Таяні.
- Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників зняти всі обмеження на використання західної зброї для України.
- Україна отримала дозволи на застосування переданої зброї на власний розсуд від низки партнерів, хоча не від усіх. Видання The Times, посилаючись на джерела в британському уряді, написало, що Велика Британія не може дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії через опір США — адміністрація Джо Байдена нібито побоюється ескалації.
- Після цього видання Politico писало, що Україна передасть США список цілей у Росії, які хоче вразити далекобійною зброєю. Це має вплинути на позицію президента Джо Байдена, щоб він дозволив бити по території Росії.