Сербія купить у Франції винищувачі — це крок віддалення від Росії

Сербія купить 12 винищувачів Rafale на €2,7 мільярда у французької компанії Dassault Aviation. Це серйозна зміна позиції Сербії та її відхід від Росії — традиційного союзника і постачальника зброї.

Про це пише Reuters.

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту в Белград заявив, що «Європі потрібна сильна і демократична Сербія, а Белграду потрібен сильний і суверенний ЄС».

«Вибір літаків Rafale Сербією в цьому контексті є чітким вибором довгострокового союзу між нашими країнами», — заявив Макрон.

Покупка винищувачів Rafale — найбільша угода з постачання зброї відтоді, як у 2006 році розпався державний союз Сербії та Чорногорії. Крім літаків, Сербія також отримає повний пакет необхідного логістичного обладнання, запасні двигуни та деталі. Невідомо, коли перші французькі винищувачі прибудуть до країни, однак їх поставлять із ракетами середньої дальності класу «повітря — повітря», виробленими французькою компанією MBDA.

Збройні та Військово-повітряні сили Сербії в цілому засновані на радянських технологіях. Але Белград закупив ще вертольоти і транспортні літаки у європейського концерну Airbus і французькі ракети Mistral класу «земля — повітря», а також активно використовує китайські безпілотники.

Президент Сербії Александар Вучич запевнив, що Сербія не ділитиметься технологіями Rafale із Москвою.