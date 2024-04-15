FT: Сербія закупить французькі винищувачі, відмовившись від російських

Сербія планує купити французькі винищувачі Dassault Raffale вартістю €3 мільярди. Це найбільша угода про постачання європейської зброї для Белграда після десятиліть залежності від російських літаків.

Про це пише Financial Times.

Контракт мають підписати в наступні два місяці, заявив президент Сербії Александар Вучич. Французькі винищувачі посилять бойові можливості Сербії. Як виданню повідомив представник Міноборони Сербії, угоду завершили вже на 90%, однак зараз обговорюють фінансові умови.

Через війну росії проти України прискорилась диверсифікація сербського озброєння. У країні визнають, що купувати російську техніку не можна через «геополітичні обставини».

Окрім винищувачів, Сербія закупила у Франції радарні і ракетні системи і замовила транспортні літаки Airbus. Представник сербського Міноборони розповів журналістам, що в радянських літаках МіГ-29, які стоять на озброєнні Сербії, закінчується термін експлуатації. У комплекті з французькими винищувачами сербські ВПС також отримають від Парижу ракети класу «повітря — повітря».