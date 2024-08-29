США і Китай не досягли «жодного прогресу» щодо припинення війни в Україні

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони не досягли «жодного прогресу» в питанні припиненні війни Росії проти України.

Про це сказав Джейк Салліван, передає Associated Press.

Американська й китайська сторони обговорювали підтримку Китаєм Росії, тому що аналіз Сполучених Штатів показує, що КНР експортує технології, які Росія використовує для виробництва ракет, танків та іншої зброї.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Джейка Саллівана проводили, щоб «підтримувати відкритість комунікацій між двома державами», оскільки відносини Китаю і США стають дедалі більш напруженими.

Радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки також проводив зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Пекін і Вашингтон також планують найближчими тижнями телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, повідомили в заяві Білого дому. Там також наголошують, що обидві сторони залишатимуть лінії зв’язку відкритими.