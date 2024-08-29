США тимчасово заборонили польоти ракети Falcon 9 через невдале приземлення

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово заборонило польоти ракети Falcon 9 компанії SpaceХ через невдале приземлення напередодні, 28 серпня.

Про це пишуть Associated Press і Reuters.

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту партію інтернет-супутників Starlink рано-вранці в середу з Флориди.

Багаторазовий прискорювач першого ступеня ракети повернувся на Землю і спробував приземлитися на морську баржу, як зазвичай, але спалахнув і перекинувся в океан. Це перше подібна аварія за багато років.

FAA заявило, що має схвалити висновки SpaceX щодо аварії та заходи з її усунення, перш ніж компанія зможе відновити запуски Falcon 9. Інший запуск з Каліфорнії з більшою кількістю Starlinks скасували одразу після аварії.

Невдале приземлення ракети Falcon 9 може ще більше затримати запуск місії SpaceX Polaris Dawn із чотирма астронавтами-аматорами, готовими здійснити перший приватний вихід у відкритий космос.