Військовий РФ отримав підозру за зґвалтування і поневолення жительки Херсонщини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру військовому 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. Його звинувачують у неодноразовому зґвалтуванні та поневоленні жительки Херсонської області під час окупації регіону.

Про це повідомила СБУ.

Фігурант справи брав участь в окупації Херсонщини у 2022 році. У вересні того року він, застосовуючи силу посадив місцеву жінку в автівку і відвіз до себе в помешкання — там її зґвалтував та увʼязнив на понад місяць. Російський військовий систематично її ґвалтував, під примусом потерпіла обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час.

Це тривало до деокупації населеного пункту.

Фігуранта звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, зокрема, у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.