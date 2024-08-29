ЄС пропонує гранти на €5 000 мікробізнесу, який постраждав від війни

Українські мікропідприємці з деокупованих або постраждалих від війни територій можуть подати заявки на отримання грантів на €5 000 від ЄС та уряду Німеччини за програмою EU4Business.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Для участі у конкурсі потрібно:

заповнити заявку на сайті програми;

вказати інформацію про показники діяльності підприємства до та під час війни;

визначити чіткі напрями використання коштів, які не можуть змінюватись під час подальшого фінансування.

Заявки прийматимуть з 2 до 30 вересня включно.

Грантові кошти в межах нового етапу програми EU4Business отримають 100 мікропідприємств із найбільш постраждалих від війни областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Одеської областей, уточнюють у ПриватБанку.

Переможців програми визначатимуть за рейтингом на основі основних критеріїв: рівень збитків від війни, потенціал для відновлення, якість заходів з відновлення діяльності підприємства тощо.