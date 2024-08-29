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K-pop айдол Теіль покинув гурт NCT через звинувачення в сексуальному злочині

Автор:
Олександра Опанасенко
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Південнокорейський айдол Теіль покинув k-pop гурт NCT після того, як його звинуватили в неназваному сексуальному злочині.

Про це йдеться в заяві компанії SM Entertainment.

У компанії не уточнили, у чому конкретно звинувачують співака. Проте зазначили, що «визнають серйозність ситуації», тож Теіль більше не може продовжувати свою діяльність із гуртом NCT. Айдол не коментував звинувачення проти себе.

Мун Теіль.

Мун Теіль.

У SM Entertainment додали, що повністю співпрацюють із поліцією. Корейські правоохоронці поки не публікували жодних повідомлень щодо справи Теіля — лише зазначили, що більше деталей повідомлять найближчими днями.

Контракт Теіля з SM Entertainment поки ще не розірвали. Але всі учасники NCT уже відписались від нього в Instagram.

Теіль став четвертим учасником NCT, який покинув групу за останні роки. Раніше цього року SM Entertainment спростувала причетність інших членів NCT — Джонні та Хечана — до сексуального скандалу, про який писали корейські медіа.

Раніше компанія ніколи не виганяла учасника з гурту одразу, навіть попри офіційні звинувачення.

  • Мун Теіль — колишній учасник південнокорейського гурту NCT та його підрозділів NCT U і NCT 127. Він дебютував у квітні 2016 року з NCT U із синглом “Without You”.