K-pop айдол Теіль покинув гурт NCT через звинувачення в сексуальному злочині

Південнокорейський айдол Теіль покинув k-pop гурт NCT після того, як його звинуватили в неназваному сексуальному злочині.

Про це йдеться в заяві компанії SM Entertainment.

У компанії не уточнили, у чому конкретно звинувачують співака. Проте зазначили, що «визнають серйозність ситуації», тож Теіль більше не може продовжувати свою діяльність із гуртом NCT. Айдол не коментував звинувачення проти себе.

Мун Теіль.

У SM Entertainment додали, що повністю співпрацюють із поліцією. Корейські правоохоронці поки не публікували жодних повідомлень щодо справи Теіля — лише зазначили, що більше деталей повідомлять найближчими днями.

Контракт Теіля з SM Entertainment поки ще не розірвали. Але всі учасники NCT уже відписались від нього в Instagram.

Теіль став четвертим учасником NCT, який покинув групу за останні роки. Раніше цього року SM Entertainment спростувала причетність інших членів NCT — Джонні та Хечана — до сексуального скандалу, про який писали корейські медіа.

Раніше компанія ніколи не виганяла учасника з гурту одразу, навіть попри офіційні звинувачення.