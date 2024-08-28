Росіяни вдарили авіабомбою по Купʼянську. Постраждали 14 людей, серед них троє поліцейських

Російські війська ввечері 28 серпня вдарили по Купʼянську на Харківщині, постраждали щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Війська РФ близько 16:00 вдарили по місту, попередньо, авіабомбою ФАБ-500. Отримали поранення 13 людей, серед них троє працівників поліції.

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).