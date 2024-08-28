Аналітики Molfar ідентифікували пʼятьох елітних спецпризначенців «Сенежу», ліквідованих в Україні

Аналітики OSINT-агенції Molfar отримали документальні докази військових операцій елітного Центру спецпризначення РФ «Сенеж» на кордоні України, а також ідентифікували пʼятьох ліквідованих в Україні спецпризначенців.

У матеріалі Molfar посилається на неназване джерело в спецслужбах. Увага: новина містить чутливий контент.

За словами джерела Molfar, у «Сенежі» є «обряд кровʼю» після випуску — вони як учасники диверсійно-розвідувальних груп заходять на територію України й мають «принести» вбитого українця. Якщо не вдасться «принести» військового, то вбивають цивільну людину.

Molfar

Під час однієї з атак «Сенежу» Валентина Андрушко (імʼя змінено з міркувань безпеки) із села Костобобрів 10 січня 2024 року втратила чоловіка. За її словами, зранку чоловік відвозив їхнього сина до госпіталю. Він довго не повертався — на вулиці лунали обстріли, телефон чоловіка не відповідав. Згодом Валентина дізналася, що машину чоловіка розстріляли росіяни, а на його тілі «не лишилося живого місця».

Тепер Валентина живе одна у своєму будинку — обидва її сини зараз служать у ЗСУ. Жінка переконана, що в загибелі її чоловіка винні саме росіяни. Вони ведуть невибіркові обстріли та здійснюють «вилазки» на українську територію.

«Ми з працівниками лагодили електромережу на околиці села, коли почули, що наближається FPV [дрон]. Розійшлися, щоб не стати мішенню, щоб не було скупчення людей. Це врятувало нам життя. Коли повернулися — наш службовий автомобіль горів», — розповів староста Гремʼяч Андрій Іванович.

Molfar зазначає, що жителі українського прикордоння постійно стикаються з російськими атаками — і не знають, чи на горизонті зʼявиться ворожий дрон, чи чергова ДРГ спробує прорватися через кордон.

Molfar

Українські спецслужби, за даними Molfar, уже понад рік намагаються вполювати військових «Сенежу» — цих спецпризначенців вважають надсекретними та небезпечними.

У липні Україна ліквідувала майора «Сенежу» Івана Афанасьєва, який брав участь у захопленні Криму і в боях у Сирії. Тоді українським спецслужбовцям не вдалося отримати його тіло.

Як розповіло джерело Molfar у спецслужбах, українські військові прочісували одну з ділянок лісу на Чернігівщині й наткнулися на ДРГ, що сиділи в засідці. Був ближній бій, там ліквідували та поранили спецпризначеців «Сенежу» — зокрема Афанасьєва. Це згодом підтвердили росіяни.

Ліквідація бійців «Сенежу»

На початку серпня в мережі зʼявилась інформація про ліквідованих бійців російського «Сенежу», її, зокрема, поширив український журналіст Юрій Бутусов.

Пʼятьох росіян, яких повʼязали із «Сенежем», ліквідували під час бойових дій на Чернігівщині в липні 2024 року. Усі вони мали офіцерські посади. Molfar зміг їх ідентифікувати.

Згідно з розслідуванням Molfar, ліквідували:

В’ячеслава Андрійовича Ларіонова (12.05.1995). Співробітник 1 управління (спеціальних операцій) 2 відділу 3 групи 322 Центру спеціальних операцій ГУ ГШ ЗС РФ(в/ч 92154). Заступник командира групи, позивний «Рубін», військове звання — капітан. Його ліквідували 28 липня 2024 — він у складі групи спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій «Сенеж» потрапив у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області.

Андрія Івановича Поспєлова (20.03.1988). Molfar пише, що він був старшим спеціалістом відділу (спеціальних операцій), мав військове звання майор і позивний «Раптор». Його ліквідували 28 липня 2024 — він потрапив у засідку в Семенівському районі Чернігівської області.

Михайла Олександровича Асанова (07.07.1989). Мав військове звання майор та позивний «Гуннар». Його ліквідували 28 липня 2024 — він потрапив у засідку у Семенівському районі Чернігівської області.

Віктора Юрійовича Солдаткіна (08.06.1996). Molfar пише, що приблизно у 2019 році працював або навчався у РВВДКУ (Рязанське вище повітрянодесантне командне училище). Мав військове звання капітан і позивний «Солдат». Його ліквідували на Чернігівщині в липні 2024.

Валерія Олександровича Головченка (19.02.1996). Molfar пише, що він мав військове звання старшого лейтенанта і позивний «Вал». Його ліквідували 28 липня 2024 — він потрапив у засідку в Семенівському районі Чернігівської області.

До центру «Сенеж» набирають військових з армійського спецпризначення та розвідувальних підрозділів. Попри свою непублічність, це елітний підрозділ РФ. Найчастіше від їхніх дій страждають саме цивільні, які живуть у прикордонні. Аналітики Molfar продовжують працювати над пошуком інформації про причетних до цього угруповання. За оцінкою фахівців, у «Сенежі» сотні військових.

Що таке «Сенеж»

«Сенеж» вважається одним з елітних підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) РФ. Центр підготовки «Сенеж» базується в Московській області (військова частина № 99450) і включає як бойовий підрозділ, так і навчальний центр для підготовки військовослужбовців.

Цей підрозділ, зокрема, займається глибокою розвідкою і диверсіями.

«Сенеж» проводили локальні спеціальні операції в Сирії, брали участь у захопленні Криму (так звані неідентифіковані «зелені чоловічки», які створили передумови анексії півострова Росією), в операціях на прикордонні Харківської та Сумської областей (у 2023 році підрозділ «Сенеж» перекинули до Бєлгородської області через активізацію партизанського руху на цій території).

Molfar

У 2023 році було підтверджено майже 60 випадків, коли російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорвати кордон. Один з випадків — спроба проникнути в Харківську область, що межує з Бєлгородською областю РФ. Саме там у 2023 році базувалися спецпризначенці «Сенеж».