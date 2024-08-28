У Києві ВЛК працюватимуть цілодобово

У Києві військово-лікарські комісії (ВЛК) проводитимуть медичні огляди цілодобово.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації після засідання Ради оборони Києва.

Там розглядали питання організації безперервної та ефективної роботи обʼєднаних центрів мобілізації.

Рада уточнила склад адміністрацій центрів, у яких працюватимуть представники районних державних адміністрацій столиці, районних територіальних центрів комплектування (ТЦК), районних управлінь Національної поліції, відділів охорони здоровʼя. Вони координуватимуть і контролюватимуть роботу лікарів, які входять до складу ВЛК.

Також Рада оборони уточнила режим роботи адміністрації обʼєднаних центрів мобілізації, щоб ті краще проводити медогляди та професійно-психологічний відбір — «у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність обʼєднаних центрів мобілізації».