Спецпрокурор оновив звинувачення у справі про втручання Дональда Трампа у вибори президента США

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який розслідував причетність колишнього президента США Дональда Трампа до спроби скасувати результати виборів президента 2020 року, оприлюднив оновлений обвинувальний акт у цій справі. Він враховує частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування.

Про це пише Reuters.

Початковий обвинувальний акт втратив чинність після рішення Верховного суду США про імунітет президента до кримінального переслідування за рішення, ухвалені в межах посадових обовʼязків.

У новому обвинуваченні дії Трампа кваліфікуються як дії кандидата у президенти, а не президента.

Відповідно, з нового обвинувачення акту прибрали всі звинувачення в діях, які Дональд Трамп здійснював як президент. Замість того зосередилися на тому, що він робив як кандидат на виборах 2020 року. Статті кримінального кодексу, за якими обвинувачують Трампа, залишилися тими самими. Нове обвинувачення проти Трампа розгляне федеральна суддя Таня Чуткан.

Дональд Трамп назвав дії спеціального прокурора «актом відчаю» і «охотою на відьом» і закликав суддю відхилити нові звинувачення проти нього.

Справа про штурм Капітолія

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

1 липня 2024 року Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.