Росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині — постраждали 12 людей

Увечері 27 серпня російські війська обстріляли місто Ізюм на Харківщині. Постраждали 12 людей, серед них — пʼятеро дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, росіяни били по місту з РСЗВ «Торнадо». Пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство.

Серед 12 постраждалих одна людина ушпиталена, семеро людей отримали гостру реакцію на стрес (з них чотири дитини віком 3, 5, 8 та 16 років), двоє дістали легкі поранення, ще двоє мають порізи кінцівок (серед них одна 13-річна дитина).