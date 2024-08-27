«Енергоатом» готується добудувати закинуту раніше АЕС — вже є перші кроки

Компані «Енергоатом» готується до реалізації проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

«Енергоатома» в рамках енергетичної стратегії України на період до 2050 року зараз шукає нові майданчики для будівництва АЕС. Найбільш перспективним з них вважають Чигиринський, там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

Вже зроблено перший крок — під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування «Енергоатому»;

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування «Енергоатому».

Чигиринська АЕС — недобудована атомна електростанція, розташована в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина. Про її будівництво мова йшла ще з 1970-х років, а для співробітників навіть будувалося селище Орбіта, яке зараз занедбане. Про відновлення будівництва заговорили у 2005 році, але воно тоді так і не почалось.