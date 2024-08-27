Зеленський: Курська операція зірвала плани Росії зі створення буферної зони на території України

Операція Сил оборони в Курській області РФ зірвала плани Росії зі створення власної буферної зони на території України.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

«Курська операція принесла кілька речей. Передусім — окупація Харківщини зупинена, ми мали інформацію щодо створення [Росією] буферних зон на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина — ось що може бути в планах», — наголосив він.

Президент підкреслив, що Курська операція запобігла окупації Сумщини та Чернігівщини, а також розбила серйозне угруповування військ Росії.

«І сьогодні пересування [російських сил] після Курської операції з Харківщини і Запорізького напрямку вже по факту відбулось. Чи буде далі — залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати Курську операцію. А те, що вони поки не забирають війська з Донеччини, зрозуміло: там найпідготовленіші їхні війська і це їхній стратегічний напрямок — вони дуже хочуть окупувати Донеччину», — додав Зеленський.

Він також прокоментував інформацію медіа про те, що Курська операція начебто зірвала енергетичні переговори в Катарі.

«Не повʼязані абсолютно речі — Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не повʼязана з жодним з пунктів формули миру. Дуже багато всього пишуть, та іноді це не дуже допомагає. Курська операція мала інші цілі, ніж зустріч щодо енергетики з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну», — сказав президент, не уточнюючи, чи планували в Катарі зустрітися з представниками РФ.

Зеленський додав, що зустріч не зірвана — її провели онлайн.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Вперше Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 27 серпня під контролем України вже 1 294 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру