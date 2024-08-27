У Луцьку чоловік обстріляв військових на посту, є поранений

Уночі 27 серпня в Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту. Один з військових отримав поранення.
Про це пише поліція Волинської області.
Нападник стріляв з невстановленої зброї, військові відкрили вогонь у відповідь.
Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після стрілянини невідомий втік.
Розпочато спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя військовослужбовця. Максимальне покарання — довічне увʼязнення.