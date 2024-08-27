Росія вперше використала касетні боєприпаси для атаки української енергосистеми

Військові РФ вперше атакували касетними боєприпасами українські розподільчі підстанції під час масованого комбінованого удару 26 серпня.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Він наголосив, що під час атаки касетними боєприпасами Росія використала «десятки ракет», але Україна втратила «невелику кількість обладнання».