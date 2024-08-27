Росія вперше використала касетні боєприпаси для атаки української енергосистеми

Військові РФ вперше атакували касетними боєприпасами українські розподільчі підстанції під час масованого комбінованого удару 26 серпня.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Він наголосив, що під час атаки касетними боєприпасами Росія використала «десятки ракет», але Україна втратила «невелику кількість обладнання».
- Зранку 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилася енергетика в 15 областях.«Укренерго» ввело екстрені відключення світла в різних містах України.
- Загалом 26 серпня Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Серед них були «Кинджали», «Іскандери-М»/KN-23, Х-101, «Калібри» та інші. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.