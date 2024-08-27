Російські війська обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг. Є загиблі (оновлено)

У ніч на 27 серпня російські військові атакували Україну. У Кривому Розі (Дніпропетровська область) та на Запоріжжі є загиблі та поранені.

Кривий Ріг

У Кривому Розі зараз відомо про двох загиблих через російський ракетний удар по місцевому готелю.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що ще пʼятеро людей постраждали. У лікарні — 43-річна жінка у важкому стані та 37-річний чоловік у середньому. Ще три потерпілі лікуватимуться вдома.

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Запоріжжя

Росіяни завдали, попередньо, сім ударів дронами по території Запоріжжя та Запорізького району — загинули чоловік і жінка, поранені ще четверо людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Серед постраждалих — 86-річна жінка у важкому стані з опіками понад 54% тіла й чоловік 59 років у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки 30 та 56 років з легкими травмами.

Вибухова хвиля й уламки дронів зруйнували приватні будинки, спалахнули пожежі.

Протягом ночі Повітряні сили України повідомляли про рух дронів і ракет по всій країні.