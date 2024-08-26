Держава видаватиме житло Героям України

Держава надаватиме житло людям, яким присвоїли звання Герой України за визначний геройський вчинок.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Люди, яким присвоїли звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», зможуть отримати житло, незалежно від того, чи потребують вони поліпшення житлових умов.

Якщо звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоїли посмертно або якщо людина зі званням і орденом померла, то житло зможуть отримати їхні родичі, незалежно від того, чи потребують вони поліпшення житлових умов.

Військовим, які служили або досі служать у Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, розвідувальних органах, Службі безпеки або в Управлінні державної охорони України, житло надаватимуть коштом цих відомств.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування, тобто вже сьогодні.