Через російський удар по Краматорську загинув журналіст Reuters

У ніч на 25 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у Краматорську — під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого іноземного журналіста з Великої Британії. Ще шість людей поранені.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ДСНС та Національна поліція.

Росіяни били по готелю двома ракетами «Іскандер-М» — удари частково зруйнували 2-поверхову будівлю готелю. Наразі пошуково-рятувальні роботи в Краматорську завершені. Рятувальники знайшли тіло під завалами. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих конструкцій будівлі.

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В інформаційному агентстві Reuters писали, що в готелі, куди поцілили росіяни, жили шість членів команди Reuters, яка висвітлювала війну в Україні. Репортери з громадянством США, Німеччини, Латвії та України поранені, двох з них госпіталізували. Інші лікуються амбулаторно.

Від російського обстрілу також постраждали дві місцеві жінки, 32 та 34 років — у них вибухові травми. Окрім зруйнованого готелю, у місті пошкоджені 17 приватних будинків і шість багатоповерхівок, три підприємства, адмінбудівля і кавʼярня.

Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії, а зібрані матеріали спрямували до Служби безпеки України, щоб та провела досудове розслідування. Правова кваліфікація чергового російського обстрілу — порушення законів та звичаїв війни.