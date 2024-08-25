Україна та Латвія співпрацюватимуть у кіберсфері

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Мироненко підписали меморандум про «взаєморозуміння щодо кібербезпеки». Так країни створили юридичну основу для співпраці, яка гарантуватиме використання людських та технічних ресурсів у цій сфері.

Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії, передає Delfi.

Документ передбачає, що Україна та Латвія обмінюватимуться інформацією про можливі кіберзагрози та ділитимуться досвідом та позитивним прикладами боротьби з кіберпрецедентами.

Країни також співпрацюватимуть у таких сферах: освіта, розробки та інновації, організація спільних публічних заходів тощо.

Латвійський міністр оборони Спрудс наголосив, що співпраця у сфері кібербезпеки між країнами є важливою — під час війни Україна отримала цінний досвід, яким може поділитися з Латвією. Останній це допоможе зміцнити стійкість і підвищити готовність як у мирний час, так і в кризових ситуаціях.

У 2024 році підтримка України Латвією перевищить €200 мільйонів, військова допомога становитиме приблизно €112 мільйонів, або майже 0,25% ВВП Латвії.

Авторка: Ірина Перепечко