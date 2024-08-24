У Гуляйполі росіяни знищили краєзнавчий музей — він вигорів вщент

У ніч на 24 серпня в Гуляйполі Запорізької області російські окупанти знищили краєзнавчий музей.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Будівля спалахнула після влучання снаряда та вигоріла вщент

Громадська організація «Гуляйпільські старожитності» зазначає, що будівлю збудували в 1901 році як банк Товариства взаємного кредиту.

У 1920-х у ній розміщувалося Управління єврейського колонізаційного товариства, у 1930-х будівля була поліклінікою, а в часи німецької окупації 1942—1943 років — церква. Будинок культури й музей облаштували вже в повоєнний період.

У музеї були виставки й експозиції, зокрема присвячені повстанському руху на півдні України 1918—1921 років під проводом Нестора Махна.