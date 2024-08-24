На Сумщині росіяни атакували дроном авто — загинуло подружжя

На Сумщині російські військові атакували безпілотником автомобіль цивільних — загинуло подружжя.
Про це повідомила прокуратура області.
Атака сталась 24 серпня близько восьмої ранку. Росіяни вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, що рухався трасою «Кіпті — Глухів — Бачівськ».
Загинули 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в автівці.
Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Сумська область регулярно зазнає атак зі сторони Росії. Вночі та зранку росіяни обстріляли регіон 22 рази, зафіксували 57 вибухів.