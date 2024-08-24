Росіяни вночі атакували район острова Зміїний ракетами Х-22

Армія Росії в ніч на 24 серпня атакувала район острова Зміїний чотирма крилатими ракетами Х-22.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Також росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області.
У Повітряних силах повідомили, що минулої доби, 23 серпня, ППО півдня знищила пʼять розвідувальних безпілотників, з яких два ZALA і по одному Supercam, «Орлан-10» та «Мерлін», а також два ударні дрони «Ланцет».
- Острів Зміїний розташований в Чорному морі та визначає територіальні води України. У перший день вторгнення його захопили росіяни. Того ж дня окупанти взяли у полон українських прикордонників, які перед тим оголосили по радіо крилату фразу цієї війни: «Русский военный корабль, иди нах*й».
- Наприкінці червня 2022 року після низки ударів Сил оборони російські війська втекли з острова. А в липні на ньому висадились українські війська і встановили прапор України.