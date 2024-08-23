«Укренерго» відновило лінію живлення Запорізької АЕС

Ремонтні бригади «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції. Вони включили в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ.
Про це повідомили в «Укренерго».
Напередодні через російські обстріли одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Через це Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.
- З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.