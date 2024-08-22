Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Великою Британією до 2029 року

Верховна Рада України схвалила законопроєкт № 0268 про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Угода передбачає двосторонню безмитну торгівлю між країнами до 31 березня 2029 року на майже всі товари. Винятки — мʼясо та птиця. Мита на цю продукцію скасували до 1 квітня 2026 року, але із можливістю продовження.

Це сприятиме нарощуванню українського експорту на британський ринок і більш гнучкому плануванню логістики. Також це зменшить негативні економічні наслідки, спричинені військовою агресією Росії, і посилить роль України у глобальній економіці.

Велика Британія була першою країною, яка скасувала мито на всю торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Україна традиційно експортує до Британії борошно, зерно, молочну продукцію, мʼясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо.