Майя Санду знову балотуватиметься в президенти Молдови

Президентка Молдови Майя Санду оголосила, що балотуватиметься на цьогорічних президентських виборах. Вона стала кандидаткою від від своєї партії «Дія і солідарність».

Майя Санду подякувала за підтримку і за те, що її знову висунули як кандидата на посаду президента.

«Мій план щодо Молдови чіткий і базується на трьох національних цілях: турбота про людей, кращі умови життя, мир і взаєморозуміння», — заявила вона.

І додала, що у 2024 році на молдаван чекає «найважливіше рішення з часів незалежності». Ідеться про референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Президентські вибори та референдум пройдуть 20 жовтня.

Чинна президентка Майя Санду прагне переобратися на другий термін, щоб продовжити євроінтеграцію країни. Обидва голосування — як на виборах, так і на референдумі — важливі для Молдови, оскільки росія намагається повернути країну у сферу свого впливу.