Росіяни вбили двох людей на Сумщині, вдаривши КАБами по одній з громад

Армія Росії 22 серпня атакувала цивільну інфраструктуру Есманської громади Сумщини двома КАБами — загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Атака сталась близько 13:00. Серед загиблих — цивільні чоловіки 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.

Сумська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повітряні сили сьогодні кілька разів повідомляли про загрозу атак по Сумщині КАБами. Регіон межує з Курською областю РФ, де Сили оборони з початку місяця проводять операцію.