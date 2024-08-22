Верховна Рада заборонила лікарям призначати ліки під впливом «фінансових стимулів» від компаній

Напередодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10293, який забороняє лікарям призначати препарати під впливом «фінансових стимулів» від фармацевтичних компаній.
Законопроєкт розробило Міністерство охорони здоровʼя. Це частина Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.
Документ забороняє лікарям, фармацевтам і реабілітологам призначати ліки, медичні вироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:
- отримання сувенірної та брендованої продукції;
- премій, бонусів, подарунків;
- повернення частини коштів за призначення;
- участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.
Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламу чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.
Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги. Крім цього, забороняється з власної вигоди приховувати інформацію про ліки з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною.