Верховна Рада заборонила лікарям призначати ліки під впливом «фінансових стимулів» від компаній

Напередодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10293, який забороняє лікарям призначати препарати під впливом «фінансових стимулів» від фармацевтичних компаній.

Законопроєкт розробило Міністерство охорони здоровʼя. Це частина Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.

Документ забороняє лікарям, фармацевтам і реабілітологам призначати ліки, медичні вироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламу чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги. Крім цього, забороняється з власної вигоди приховувати інформацію про ліки з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною.