Волгоградську область РФ атакували дрони. Під ударом міг опинитися військовий аеродром «Маринівка»

У Росії заявили про атаку дронами у Волгоградській області рано-вранці. Місцеві повідомляють про детонацію і сильну пожежу в районі військового аеродрому «Маринівка».

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Вибухи лунали в селищі Октябрський Калачівського району області, де розташований аеродром.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров пізніше підтвердив приліт дронів на «військовий обʼєкт у регіоні» і заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку.

«Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони відбили атаку БпЛА на територію Волгоградської області в районі «Маринівки», більшість безпілотників знищили. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території обʼєкта Міністерства оборони. Пожежники оперативно розпочали гасити вогонь. Жертв немає», — повідомив Андрій Бочаров.

Російські телеграм-канали повідомляють, що мешканців містечка поблизу військового аеродрому евакуювали.

На аеродромі «Маринівка» базуються, зокрема, фронтові літаки-розвідники Су-24МР.