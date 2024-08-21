Джоан Роулінг видалила 27 твітів після скарги алжирської боксерки Іман Хеліф. Вона нічого не постить у соцмережу X майже два тижні

Письменниця Джоан Роулінг видалила 27 твітів зі свого акаунту в X (раніше — Twitter) і протягом майже двох тижнів не публікувала нових. Це трапилось після того, як її згадали в позові боксерки Іман Хеліф про кібербулінг.

Відсутність деяких твітів письменниці помітив американський громадський активіст Тревіс Екерс.

У середині серпня алжирська спортсменка Іман Хеліф подала позов проти соцмережі X після гендерного скандалу на Олімпіаді. Боксерка зазнала цькування після того, як одна з її суперниць — італійка Анджела Каріні — відмовилася продовжувати поєдинок з нею і заявила, що її «ніколи не били так сильно». Після цього в медіа і соцмережах Хеліф почали називати «чоловіком» і «трансгендерною людиною», посилаючись на її нібито провалені «гендерні тести».

Роулінг опублікувала фото Каріні, яка плаче, і Хеліф, що стоїть поруч з нею. Письменниця в підписі до фото зазначила, що Хеліф була «чоловіком, який насолоджується стражданням жінки, яку він щойно вдарив по голові».

У скарзі Хеліф також фігурував мільярдер Ілон Маск. Він поділився твітом американської плавчині Райлі Гейнс, яка стверджувала, що «чоловікам не місце в жіночому спорті», і додав: «Абсолютно точно».