Боксерка Іман Хеліф подала позов проти соцмережі X через скандал на Олімпіаді. У справі фігурують Джоан Роулінг та Ілон Маск

Олімпійська чемпіонка з боксу з Алжиру Іман Хеліф подала скаргу на соцмережу X. Спортсменка заявила, що зіткнулася з кіберпереслідуванням після гендерного скандалу на Олімпійських іграх — 2024.

Про це пише Variety.

Позов направили до Центру з боротьби з розпалюванням ненависті в інтернеті при прокуратурі Парижу.

У скарзі, зокрема, фігурують письменниця Джоан Роулінг і власник Х Ілон Маск. Оскільки позов подали проти соцмережі, конкретних відповідачів у ньому немає. Французьке законодавство дозволяє вести розслідування проти всіх людей, які брали участь у цькуванні спортсменки — навіть проти анонімних користувачів Х.

За словами адвоката спортсменки Набіль Буді, у справі також може фігурувати кандидат у президенти США Дональд Трамп — незалежно від того, чи згадали його в позові, бо він теж написав твіт про Хеліф.

«Якщо справа дійде до суду, вони постануть перед судом», — сказав адвокат Хеліф. Буді наголосив, що скарга спрямована на авторів образливих публікацій у Х, а не проти самої платформи.

Про які твіти йдеться

Письменниця Джоан Роулінг опублікувала знімок бою Іман Хеліф з італійською боксеркою Анджелою Каріні, зазначивши, що Хеліф була «чоловіком, який насолоджується стражданням жінки, яку він щойно вдарив по голові».

Тим часом Маск поділився твітом американської плавчині Райлі Гейнс, яка стверджувала, що «чоловікам не місце в жіночому спорті» — він додав: «Абсолютно точно». Трамп теж опублікував допис з фотографією бою спортсменок з коментарем: «Я буду тримати чоловіків якнайдалі від жіночого спорту».

Гендерний скандал на Олімпіаді

Шлях алжирської боксерки Іман Хеліф на цьогорічній Олімпіаді супроводжував гучний гендерний скандал. Після поєдинку з представницею Італії Анджелою Каріні в 1/8 фіналі, коли та відмовилася продовжувати бій через його «нечесність», у медіа Хеліф почали називати «чоловіком» і «трансгендерною людиною».

Усе через те, що у 2023 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила Іман Хеліф з Чемпіонату світу через «провалений гендерний тест». Президент асоціації росіянин Умар Кремльов тоді заявив, що у спортсменки нібито виявили Y-хромосому, яка є у чоловіків і в деяких жінок.

Підтверджень словам Кремльова нема. IBA відмовилась оприлюднити детальні результати тестів, які нібито проходила Хеліф. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет не визнає цю організацію, її вердикт не вважається дійсним на Олімпіаді, тож Хеліф допустили до змагань у Парижі. Однак тезис IBA про нібито трансгендерність Хеліф підхопили в медіа і в соціальних мережах.

У фіналі Олімпіади Хеліф здобула золото. Вона неодноразово просила людей припинити цькування та закликала глядачів дотримуватися олімпійських принципів і не розділяти людей.