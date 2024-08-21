Медіа: Гелікоптер президента Ірану Раїсі розбився через погодні умови — це був нещасний випадок

Гелікоптер, у якому загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, розбився через погодні умови — це був нещасний випадок.

Про це іранське видання Fars дізналося від своїх джерел у Службі безпеки країни, передає Reuters.

Розслідування не виявило ознак технічної несправності та виключили людський фактор. Також на борту не виявили слідів хімікатів, що могли призвести до авіакатастрофи.

До авіакатастрофи призвели два фактори, пише Fars. Через затримки під час візиту гелікоптер Раїсі вилетів із запізненням, тож до цього часу погода зіпсувалася. Також на борту було на двоє людей більше, ніж передбачають протоколи безпеки. Тому, коли пілот помітив на шляху прямування туман і спробував набрати висоту, гелікоптеру забракло потужності — він врізався в гору.

Загибель президента Ірану

Гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі розбився 19 травня. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман. У ніч на 20 травня в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер. Того ж дня Кабмін іранської адміністрації офіційно підтвердив смерть Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера.

63-річного Раїсі обрали президентом з другої спроби в серпні 2021 року. З моменту вступу на посаду він наказав посилити моральні закони, які стосуються насамперед зовнішнього вигляду, поведінки й способу життя жінок. Його адміністрацію звинувачують у кривавому придушенні антиурядових протестів і постачанні дронів Росії після її вторгнення в Україну.